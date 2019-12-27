Новый год – праздник волшебства. Только к его празднованию надо подходить ответственно, чтобы с утра испытывать счастье от прошедшего торжества, а не горевать от похмелья и болей в желудке.

Новый год – праздник волшебства. Только к его празднованию надо подходить ответственно, чтобы с утра испытывать счастье от прошедшего торжества, а не горевать от похмелья и болей в желудке.Специалисты Роспотребнадзора дали несколько дельных советов, как встретить Новый год 2020 без вреда для здоровья. Прежде всего, стоит ответственно подойти к выбору блюд для праздничного стола.Эксперты рекомендуют отдать предпочтение в пользу нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. А употребление продуктов с высоким содержанием жира и соли – колбас, икры, соленой рыбы и сыров – лучше всего свести к минимуму, отмечает ."Пейте достаточно жидкости. Лучший выбор – чистая вода, соки и морсы без или с небольшим количеством сахара", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.27 Дек 2019 в 2:18 PSTС алкогольными напитками нужно быть особенно осторожными. Его чрезмерное потребление усиливает чувство голода, особенно по отношению к сладкому и жирному, сообщает ."В состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", – отметили эксперты.Для тех, кто не планирует провести всю ночь за трапезой, тоже есть несколько дельных советов. Выходя на улицу, наденьте на себя несколько тонких вещей. По данным издания , так вам удастся сохранить тепло на более долгий период.