Российские граждане, вкладывающие деньги в зарубежную недвижимость, перешли к более осмысленному вложению средств. Они уже не скупают беспорядочно квартиры, как раньше, а четко просчитываю выгоду, которую может им принести жилье.

Наиболее популярными для российских инвесторов остаются Великобритания, Германия и ряд средиземноморских стран.В Великобритании россияне предпочитают вкладываться в реконструкцию недорогого жилья и апартаментов, а вот к Германии постепенно теряют интерес из-за высоких налогов и слабой ликвидности, говорится в обзоре CFS Management.Зато большее внимание российские граждане стали уделять недвижимости Восточной Европы, в частности Венгрии и Польши.Среди средиземноморских стран наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций стала Турция: покупка жилья для последующей сдачи в аренду может принести доход до 10% годовых. Один из весомых плюсов турецкой недвижимости – ее практически круглогодичная заполняемость, отмечают аналитики.