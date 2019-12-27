На чемпионате мира по быстрым шахматам среди женщин, который проходит в Москве, завершился первый день турнира. После четырех туров лидируют сразу три спортсменки. Среди них россиянка Ольга Гиря, одержавшая четыре победы из четырех.

На чемпионате мира по быстрым шахматам среди женщин, который проходит в Москве, завершился первый день турнира. После четырех туров лидируют сразу три спортсменки. Среди них россиянка Ольга Гиря, одержавшая четыре победы из четырех.Такой же результат показали представительница Грузии Мери Арабидзе и Ирина Бульмага из Румынии. Россиянки Дарья Чарочкина и Алина Кашлинская набрали по 3,5 балла.27 декабря на чемпионате мира по быстрым шахматам будут сыграны еще четыре тура.В мужской части турнира после пяти туров лидирует китаец Ван Хао, набравший 4,5 очка. Россияне Даниил Дубов и Александр Мотылев имеют в своем активе 4 балла.