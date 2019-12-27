Синод Русской православной церкви (РПЦ) официально принял решение о прекращении евхаристического общения с Александрийским патриархом Феодором II, так как он признал статус Православной церкви Украины. Молитвенное поминовение его имени также будет прекращено.

Синод Русской православной церкви (РПЦ) официально принял решение о прекращении евхаристического общения с Александрийским патриархом Феодором II, так как он признал статус Православной церкви Украины. Молитвенное поминовение его имени также будет прекращено, передает ТАСС.При этом церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви (кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола) будет продолжено, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Русская православная церковь и Украинская православная церковь не признают канонического статуса Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана Константинопольским патриархатом в 2018 году. В знак протеста РПЦ прекратила молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Позднее, было прекращено поминовение предстоятеля Элладской православной церкви Иеронимом, который также признал статус ПЦУ.