В одной из башен комплекса Федерация задержали двоих руферов, которые обманом проникли на технический этаж небоскреба, но не успели выйти на крышу.

В одной из башен комплекса "Федерация" задержали двоих руферов, которые обманом проникли на технический этаж небоскреба, но не успели выйти на крышу, сообщает "Интерфакс".Молодые люди — 20-летний москвич и 19-летний уроженец Астрахани — планировали "сделать красивые фотографии", но были задержаны на подступах к крыше. В здание они проникли обманом, после чего вскрыли монтировкой дверь, блокировавшую вход на технический этаж. Тут их и остановили сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову охраны.Башни "Федерация" нередко становятся целью руферов. В предыдущий раз, 17 ноября, на крышу делового центра "Империя" проникли около 20 человек, при этом восхождению предшествовала ожесточенная драка с охранниками, в ходе которой экстремалы пустили в ход газовые баллончики.