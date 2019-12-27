Сегодня на широкие экраны вышла новая российская комедия Холоп, и фильм сразу же стал лидером проката. История о том, как тусовщик и мажор Григорий превратился в холопа Гришку, оказалась близка самым разным зрителям.

На широкие экраны вышла новая российская комедия "Холоп", и фильм сразу же стал лидером проката. История о том, как тусовщик и мажор Григорий превратился в холопа Гришку, оказалась близка самым разным зрителям.Кроме комедийных звезд, Ивана Охлобыстина и Милоша Биковича, главные роли в фильме сыграли и большие драматические актеры — Александр Самойленко и Мария Миронова."Хотя фильм не про Новый год, в нем нет реально ничего такого новогоднего, что вот про Деда Мороза, тем не менее, он по настроению очень праздничный, легкий, и это, конечно, отдых", — говорит Мария Миронова.Спасение зарвавшегося сына олигарха — дело рук самого сына олигарха, ведь после того, как Гриша перенесется в прошлое, у него не останется ни друзей, ни связей, ни, разумеется, телефона."Холоп" — не только название новой комедии Клима Шипенко, но и тайной операции, которая в этом фильме разворачивается. Перенос в прошлое, да к тому же в русскую деревню — это эффектный курс лечения у психотерапевта в исполнении Ивана Охлобыстина. Цель "лечения" — научить мажора Гришку уважению к другим людям.Но персонаж Милоша Биковича оказывается экстраординарным пациентом. Приключения Гришки в постановочном XIX веке разворачиваются под прицелом сотен камер, а сценарий и актерский состав здесь меняют прямо на ходу, ведь каждая ситуация — экстренная.По признанию первых зрителей, эта картина — преемница любимых всеми советских фильмов: добрая, смешная и немного поучительная. Но главное — эта лента создает уютное, праздничное настроение.