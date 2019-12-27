Акция продлится до 29 февраля

Экономить на проезде, платить удобно и не искать мелочь в кошельке - всё это теперь возможно для владельцев бесконтактных карт компании «Visa». Во Владимире стартовала акция, по которой до 29 февраля все, кто купит билет в общественном транспорте с помощью банковской карты этой платёжной системы, получат скидку в 4 рубля. Организаторами акции выступили «Сбербанк», «Visa - Россия», «Владикард» при поддержке администрации города Владимира.- Функционал банковских карт постоянно расширяется, - сказала заместитель управляющего владимирского отделения ПАО «Сбербанк» Елена Варламова. – Если раньше по ней можно было только расплатиться за товары, то сейчас ими можно рассчитаться за самые разные услуги, а с недавнего времени – оплатить проезд. При поддержке администрации города и наших партнёров стало возможным подарить жителям нашего города ещё и скидку на оплату проезда при оплате бесконтактной картой. Мы надеемся, что тот этот проект даст толчок развития бесконтактной системы оплаты в целом, ведь это удобно и быстро.Стоимость билета в троллейбусе по акции составит всего 19 рублей, а в автобусе — 20. Речь идёт не только об оплате непосредственно картой, но и при помощи устройств, к которым она привязана, например, телефона или смарт-часов. В акции участвует весь городской транспорт, в котором заплатить за проезд можно с помощью валидатора. В компании «Владикард» уточнили, что скидка распространяется на все карты «Visa» любого банка.Многие жители и гости города уже увидели в билете приписку «По Акции стоимость проезда ниже на 4 рубля», чем были приятно удивлены. И это, уверены организаторы акции, станет своеобразным подарком владимирцам на Новый год.Аналогичные акции уже прошли в других городах страны, теперь почувствовать удобство бесконтактной оплаты и порадовать себя приятной скидкой могут и владимирцы.