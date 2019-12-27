В Швейцарии хоккеисты уфимского Салавата Юлаева провели первую встречу в рамках Кубка Шпенглера. Российская команда уступила швейцарскому клубу Амбри-Пиотте со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе гостей забросил Евгений Лисовец.

В Швейцарии хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" провели первую встречу в рамках Кубка Шпенглера. Российская команда уступила швейцарскому клубу "Амбри-Пиотте" со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе гостей забросил Евгений Лисовец.У победителей дубль оформил Марко Мюллер. Еще по голу записали на свой счет Роберт Саболич и Мэтт Д'Агостини.В следующем матче "Салават Юлаев" сыграет с финским ТПС. Встреча состоится 27 декабря. Напомним, что уфимский клуб выступает на турнире в ослабленном составе.