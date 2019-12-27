Российская премьер-лига подвела итоги голосования среди болельщиков, на основе которого был составлен рейтинг лучших футболистов чемпионата России за уходящее десятилетие. В ..

Российская премьер-лига подвела итоги голосования среди болельщиков, на основе которого был составлен рейтинг лучших футболистов чемпионата России за уходящее десятилетие. В символическую сборную попали 11 человек, сообщаетВ ней оказался знаменитый вратарь Игорь Акинфеев, защитники Юрий Жирков, Марио Фернандес, Бранислав Иванович и Сергей Игнашевич. Среди полузащитников лучшими оказались Александр Головин, Данни, Понтус Вернблум и Халк. А нападающими десятилетия стали капитан сборной России Артем Дзюба и форвард ЦСКА Вагнер Лав.