Курсанта Московского университета МВД, который обезвредил в метро преступницу с ножом, наградили за геройский поступок, произошедший утром, 26 декабря, на станции метро Новокузнецкая. В вагоне метро юноша увидел, как одна из пассажирок нанесла другой ножевое ранение и попыталась скрыться.

Курсанта Московского университета МВД, который обезвредил в метро преступницу с ножом, наградили за геройский поступок, произошедший утром, 26 декабря, на станции метро "Новокузнецкая". В вагоне метро юноша увидел, как одна из пассажирок нанесла другой ножевое ранение и попыталась скрыться.Почетная грамота "За добросовестное выполнение должностных обязанностей" — первая награда в карьере курсанта университета МВД Евгения Волкова. Накануне на станции метро "Новокузнецкая", по дороге на учебу, он задержал женщину с ножом. Она ударила им стоящую рядом девушку и попыталась скрыться, но курсант отреагировал мгновенно."Злоумышленница начала возиться в сумке, после чего нанесла ножевой удар девушке, которая ехала рядом. После того, как она ударила пострадавшую ножом, я понял, что ее надо незамедлительно задержать. Двери открылись, и она начала скрываться. Я за ней, сделал подсечку и задержал. Она кричала, что я не настоящий сотрудник полиции и вообще это провокация. Но я знал, что прав", — рассказал об инциденте Евгений Волков.Евгений — будущий оперативник. Работать в полиции он хотел со школы. В семье целая династия — в погонах и отец, и дедушка. Оба уже поздравили Евгения с первым задержанием. И родственники, и преподаватели в университете считают, что действовал курсант правильно. Шутят даже, что поступок можно засчитать как итог первого года обучения."Он молодец, профессионально действовал. Мы можем знать порядок действий, но когда ты оказываешься в экстремальной ситуации, надо помнить, что ты отрабатывал раньше за время учебы и действовать в соответствии с законом — это очень важно. Евгений как раз действовал в этой ситуации в соответствии с законом", — прокомментировал ситуацию начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Игорь Калиниченко.Инцидент в метро, кстати, еще не исчерпан. Пострадавшая обратилась в ближайшую больницу, а на задержанную курсантом женщину завели дело."По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления на данный момент устанавливаются. Расследование инцидента продолжается", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Учиться Евгению в университете еще четыре года, но уже через год его ждет первая практика и реальная работа. Курсант очень надеется попасть в подразделение к оперативникам, чтобы как можно быстрее получить реальный опыт.