Шестеро неизвестных злоумышленников угнали эксклюзивный автомобиль ЗИС-115, сконструированный для главы СССР Иосифа Сталина. Вождь народов передвигался на нем с 1949 года, сообщает . По ..

Шестеро неизвестных злоумышленников угнали эксклюзивный автомобиль ЗИС-115, сконструированный для главы СССР Иосифа Сталина. "Вождь народов" передвигался на нем с 1949 года, сообщает .По данным СМИ, преступники проникли в гараж на севере Москвы, где хранилась машина, и погрузили ее на эвакуатор, поскольку самостоятельно ездить она не могла. После этого автомобиль увезли в неизвестном направлении. Ущерб от злонамеренных действий оценивается в 2,5 миллиона евро – около 173 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.