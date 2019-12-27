В пресс-службе Следственного комитета рассказали о причине обыска у журналистки Новой газеты Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Он проводится с целью изъятия документов о членах преступного сообщества Е.Н.О.Т.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали о причине обыска у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Он проводится с целью изъятия документов о членах преступного сообщества "Е.Н.О.Т".В ведомстве рассказали, что в ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, которые содержат сведения о том, что по месту проживания Мартовалиевой могут находиться предметы, документы, электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц.В настоящее время органами Следственного комитета по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т" в бандитизме, разбоях, кражах, а также организации преступного сообщества сразу по нескольким статья Уголовного кодекса России (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ч. 4 ст. 162, ст. 158).Двое несовершеннолетних детей, которые проживают совместно с журналисткой "Новой газеты", как и обычно вместе с отцом утром уехали в школу. В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после этого она будет отпущена, сообщается на сайте Следственного комитета.Ранее в четверг, 26 декабря, появилась информация об обыске в квартире Юлии Мартовалиевой. Кроме того, сообщалось, что ее увезли на допрос в неизвестном направлении.Частная военная компания "Е.Н.О.Т" расшифровывается как "Единые народные общинные товарищества". Ранее Следственный комитет назвал ее деятельность преступной. Частная военная компания создана якобы для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций. При этом, как отмечается в материалах дела, фактической целью данной организации были услуги, связанные с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием и так далее.