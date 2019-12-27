Российская теннисистка Анна Курникова привлекла к себе внимание. На новых кадрах у знаменитости разглядели животик.

Российская теннисистка Анна Курникова привлекла к себевнимание. На новых кадрах у знаменитости разглядели животик.Анна Курникова попала в объектив папарацци, когда ожидала авто. На снимках, опубликованных в Сети, спортсменка запечатлена в серойфутболке, черных леггинсах и просторной синей ветровке на замке.Один кадр импровизированной фотосессии привлек особое внимание поклонников. Нанем у Анны Курниковой как будто выделяется растущий живот."Снова беременна?" – задаются вопросом поклонники. Фанаты также считают, что теннисистка и ее супруг, испанский певец Энрике Иглесиас, – отличнаяпара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семье подтвердятся, то всебудут только рады.26 Дек 2019 в 1:37 PSTОтметим, что что Анна и Энрике воспитывают двух детей –дочку Люси и сына Николаса. Курникова подарила избраннику разнополых двойняшекв декабре 2017 года. О том, что прославленная теннисистка беременна, не былоизвестно до самых родов, поэтому появление крох на свет многих фанатов парыошарашило. На протяжении всего срока вынашивания детей умелопрятала живот от назойливых журналистов.Интересно, чтознаменитости не спешат узаконивать отношения. В Сети то и дело появляютсясплетни о грядущем бракосочетании пары, да только воз и ныне там.Сама досужим сплетникам говорит, что штамп впаспорте ей не важен. Она счастлива рядом с певцом – это главное. "Но мы обаверим в честность, доверие и взаимоуважение в отношениях", – добавляет спортсменка.