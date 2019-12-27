Гарик Харламов вспомнил, как на него напали в центре столицы.
Артист рассказывал анекдоты, которые пришлись не всем по душе.
Гарик Харламов вспомнил, как на него напали в центре столицы.
Артист рассказывал анекдоты, которые пришлись не всем по душе.
Гарик признается, что с юношеских лет мечтал стать клоуном. В 14 лет он поступил в школу актерского мастерства в Чикаго. В США
Харламов переехал вместе с отцом.
Основы будущей профессии звезде Comedy Club преподавал
Билли Зейн. Он известен по ролям в фильмах: "Титаник", "Бладрейн" и другим.
По словам Гарика Харламова, в Америке в свободное от учебы время
от продавал телефоны и носил подносы в заведении быстрого питания. Вернувшись в
Москву в 90-х, артист зарабатывал, рассказывая анекдоты на Арбате.
"Как-то нас там жестко избили, потому что нельзя было. Там
продавали матрешки, а мы перебивали анекдотами и потом ходили с шапками,
набирали какие-то копейки на пиво", – вспоминает
1 Дек 2019 в 6:19 PST
Последнее десятилетие прошлого века комик вспоминает с
теплотой. Для него 90-е – это "просто кайф".
Между тем уверяет, что к криминалу, который
цвел пышным цветом в то время, отношения не имел. "Слава богу, не было, но мы
все были очень близки к нему", – цитирует комика