Гарик Харламов вспомнил, как на него напали в центре столицы. Артист рассказывал анекдоты, которые пришлись не всем по душе.

Гарик Харламов вспомнил, как на него напали в центре столицы.Артист рассказывал анекдоты, которые пришлись не всем по душе.Гарик признается, что с юношеских лет мечтал стать клоуном. В 14 лет он поступил в школу актерского мастерства в Чикаго. В СШАХарламов переехал вместе с отцом.Основы будущей профессии звезде Comedy Club преподавалБилли Зейн. Он известен по ролям в фильмах: "Титаник", "Бладрейн" и другим.По словам Гарика Харламова, в Америке в свободное от учебы времяот продавал телефоны и носил подносы в заведении быстрого питания. Вернувшись вМоскву в 90-х, артист зарабатывал, рассказывая анекдоты на Арбате."Как-то нас там жестко избили, потому что нельзя было. Тампродавали матрешки, а мы перебивали анекдотами и потом ходили с шапками,набирали какие-то копейки на пиво", – вспоминает1 Дек 2019 в 6:19 PSTПоследнее десятилетие прошлого века комик вспоминает степлотой. Для него 90-е – это "просто кайф".Между тем уверяет, что к криминалу, которыйцвел пышным цветом в то время, отношения не имел. "Слава богу, не было, но мывсе были очень близки к нему", – цитирует комика