Состояние художественного руководителя Современника Галины Волчек стабильное, и врачи надеются на улучшение, сообщила пресс-секретарь театра Елена Волкова. 86-летняя актриса и режиссер была госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы 23 декабря с двусторонним воспалением легких.

Состояние художественного руководителя "Современника" Галины Волчек на данный момент стабильное, и врачи надеются на улучшение.Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Елена Волкова.86-летняя актриса, режиссер и педагог была госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы 23 декабря.Сообщалось, что у нее двустороннее воспаление легких. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Галина Волчек находится в реанимации, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.