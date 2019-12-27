Госавтоинспекторы вместе со сказочным персонажем желали всем участникам дорожного движения безопасной дороги хорошего настроения, а детям безопасных и веселых каникул...

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, сменив уставную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, встретились с воспитанниками дошкольного отделения ГБОУ Школы г. Москвы № 1551. Сотрудники ГИБДД рассказали, как следует переходить дорогу и как необходимо себя вести пешеходу на пешеходном переходе. Вместе с полицейским дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и значения дорожных знаков. В ходе викторины дети отгадывали загадки о Правилах дорожного движения, водили хоровод и получали сладкие подарки.По окончании мероприятия Дед Мороз пожелал всем безопасных дорог и хорошего настроения, а ребята, в свою очередь, пообещали поделиться полезной информацией о том, как безопасно переходить дорогу зимой с родителями и друзьями.В преддверии Нового года сотрудники ОГИБДД УВД по ЮВАО провели встречу с юными спортсменами из футбольного клуба. В рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы» Госавтоинспекторы рассказали ребятам о необходимости оборудования верхней одежды светоотражающими элементами и предупредили, что во время перехода проезжей части нельзя отвлекаться и терять контроль за дорожной обстановкой. Настоящим сюрпризом для ребят стало появление на футбольном поле Деда Мороза и Снегурочки. Инспектор ГИБДД в костюме сказочного персонажа сыграл с ребятами в игру «Забей гол Деду Морозу», а Снегурочка загадывала маленьким спортсменам загадки по Правилам дорожного движения. Юные футболисты с радостью отвечали на вопросы и показали не только ловкость и умение владения мячом, но и отличные знания по правилам безопасности на проезжей части. В завершение встречи Дед Мороз, Снегурочка и сотрудники ГИБДД пожелали детям счастья, здоровья и исполнения самых заветных желаний, а также вручили сладкие подарки и наборы светоотражающих элементов.Дорожные полицейские Юго-Восточного округа столицы во главе с заместителем начальника отдела ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Константином Докукиным переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поприветствовать участников дорожного движения на одном из самых оживленных перекрестков округах при въезде в Московскую резиденцию «Усадьбы Деда Мороза». К поздравлениям присоединился и городской оператор по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБПОУ «Колледж связи № 54». На этот раз сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства не только для проверки документов, а для того, чтобы проверить знания по Правилам дорожного движения и сыграть в новогоднюю игру-викторину. Сказочные герои строго следили за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Малыши, находившиеся в салоне автомобиля, получали сладкие подарки и светоотражающий набор.Госавтоинспекторы вместе со сказочным персонажем желали всем участникам дорожного движения безопасной дороги хорошего настроения, а детям безопасных и веселых каникул.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81