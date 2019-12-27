В ходе осмотра салона в бардачке обнаружен предмет, похожий на пистолет с магазином и 7-ю патронами...

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении и перевозке оружия.На улице Народного Ополчения сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Мерседес под управлением 37-летнего мужчины. В машине также находились еще три человека. В ходе осмотра салона в бардачке обнаружен предмет, похожий на пистолет с магазином и 7-ю патронами. Согласно исследованию они являются штатными патронами спортивно-охотничьего оружия калибра 9 мм и относятся к категории боеприпасов. Предмет, похожий на пистолет, направлен на исследование.Подозреваемый пояснил, что оружие ранее нашел, и решил оставить себе для самообороны.Дознанием Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56