Жительница столицы зарегистрировала в своей квартире на 1-й Курьяновской улице приезжих, в том числе несовершеннолетних...

Сотрудниками полиции ОМВД России по району Печатники задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на учет граждан в своей квартире.В результате проверочных мероприятий по информации, поступившей из Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, сотрудники полиции установили, что 34-летняя жительница столицы зарегистрировала в своей квартире на 1-й Курьяновской улице приезжих, в том числе несовершеннолетних, заведомо зная, что проживать по месту регистрации они не будут.Дознанием ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении фигурантки избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18