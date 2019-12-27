Три низкоорбитальных спутника связи Гонец-М, запущенные ракетой Рокот с космодрома Плесецк, переданы заказчику. Они взяты на управление Спутниковой системе Гонец.

Три низкоорбитальных спутника связи "Гонец-М", запущенные ракетой "Рокот" с космодрома Плесецк, переданы заказчику. Они взяты на управление "Спутниковой системе "Гонец".Космические аппараты "Гонец-М" используются для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции, сообщает "Интерфакс". Обновление низкоорбитальной спутниковой группировки положительно скажется на надежности пользовательских характеристиках системы, снизит времени ожидания сеансов связи абонентами. В 2020 года планирует запуск еще трех спутников "Гонец-М".Подвижная спутниковая связь на базе системы "Гонец-Д1М" используется для удаленного мониторинга судов, наземного транспорта, спецтехники, передачи координат, полученных по ГЛОНАСС, а также для связи с удаленными регионами. География применения системы не ограничена: она работает в Арктике и на всей протяженности Северного морского пути.Ракета-носитель "Рокот" стартовала 27 декабря в 2 часа 11 минут по Москву с космодрома Плесецк. Она и разгонный блок "Бриз-КМ" вывели на расчетные орбиты три спутника связи "Гонец-М" и космический аппарат в интересах Минобороны России. Это второй пуск "Рокота" из Плесецка в 2019 году. Предыдущий был успешно проведен 30 августа. В уходящем году боевые расчеты Космических войск ВКС провели из Плесецка также еще шесть запусков ракет "Союз-2" легкого и среднего классов.2019 год стал первым за 16 лет безаварийным пусковым годом для Роскосмоса. Ранее таким годом был 2003-й. Тогда Россия выполнила 21 запуск ракет космического назначения. В 2019 году успешных стартов было даже больше – 24.Запуск "Рокота" – последний. Ракета после него будет модернизирована до версии "Рокот-М". На ней вся импортная начинка будет заменена российской элементной базой."Рокот" создан по конверсии из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (она же УР-100 или SS-19 Stiletto) Центром имени М.В. Хруничева. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк прошел 16 мая 2000 года. Всего было проведено 30 пусков. "Рокот" вывел на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.