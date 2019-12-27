В матче открытии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с хозяйкой турнира командой Чехии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.
В матче открытии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с хозяйкой турнира командой Чехии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.
Вратари: Аскаров (Мифтахов)
Первое звено: Романов – Журавлев, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Второе звено: Малышев– Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Третье звено: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Четвертое звено: Ртищев – Соркин – Грошев.