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<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-stal-izvesten-sostav-rossii-na-match-molodezhnogo-chempionata-mira-s-chexiej.html" target="_blank">Стал известен состав России на матч молодежного чемпионата мира с Чехией</a> - В матче открытии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с хозяйкой турнира командой Чехии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.