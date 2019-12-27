Поклонники с нетерпением ждут седьмой сезон сериала Сваты.
Создатели популярного ситкома обещали зрителям большой сюрприз.
Поклонники с нетерпением ждут седьмой сезон сериала "Сваты".
Создатели популярного ситкома обещали зрителям большой сюрприз.
Сценаристы ввели нового персонажа, которого ранее не было в
проекте. Им станет "Палыч" – директор сельского клуба. По задумке создателей
сериала "Сваты", герой появится на свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека.
Роль "Палыча" исполнит любимый многими актер Михаил Трухин.
Он известен по проектам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы". Об этом сообщает
портал .
Также ранее сообщалось, что герой Юрий Ковалев, которого до
пятого сезона играл Анатолий Васильев, может вновь появится на экранах. В
седьмом сезоне сериала "Сваты" главные персонажи будут показаны в молодости. Например,
роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую
Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак.
26 Май 2019 в 2:59 PDT
Напомним, для актера Анатолия Васильева четвертый сезон "Сватов"
стал последним. Артист решил уйти из проекта из-за разногласий с режиссером Андреем
Яковлевым и коллегой по цеху Федором Добронравовым, сыгравшим роль Ивана
Будько.
Съемки седьмого сезона начнутся в
январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен и сделать
паузу. Работа возобновится летом.
Отметим, что съемки несколько раз
откладывалась из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Хотят слухи,
что пока удалось отснять только пять эпизодов из 16 запланированных.