Поклонники с нетерпением ждут седьмой сезон сериала Сваты. Создатели популярного ситкома обещали зрителям большой сюрприз.

Поклонники с нетерпением ждут седьмой сезон сериала "Сваты".Создатели популярного ситкома обещали зрителям большой сюрприз.Сценаристы ввели нового персонажа, которого ранее не было впроекте. Им станет "Палыч" – директор сельского клуба. По задумке создателейсериала "Сваты", герой появится на свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека.Роль "Палыча" исполнит любимый многими актер Михаил Трухин.Он известен по проектам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы". Об этом сообщаетпортал .Также ранее сообщалось, что герой Юрий Ковалев, которого допятого сезона играл Анатолий Васильев, может вновь появится на экранах. Вседьмом сезоне сериала "Сваты" главные персонажи будут показаны в молодости. Например,роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодуюВалентину сыграет актриса Дарья Рыбак.26 Май 2019 в 2:59 PDTНапомним, для актера Анатолия Васильева четвертый сезон "Сватов"стал последним. Артист решил уйти из проекта из-за разногласий с режиссером АндреемЯковлевым и коллегой по цеху Федором Добронравовым, сыгравшим роль ИванаБудько.Съемки седьмого сезона начнутся вянваре-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен и сделатьпаузу. Работа возобновится летом.Отметим, что съемки несколько разоткладывалась из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Хотят слухи,что пока удалось отснять только пять эпизодов из 16 запланированных.