По имеющейся информации, Стас Михайлов не оплатил штрафы за нарушение скоростного режима. Певец же утверждает, что долгов не имеет.

По имеющейся информации, Стас Михайлов не оплатил штрафы за нарушениескоростного режима. Певец же утверждает, что долгов не имеет.По сообщениям ряда СМИ,исполнитель долго не оплачивал штрафы, поэтому федеральным приставам пришлосьналожить запрет на регистрационные действия с его машиной"Роллс Ройсом".В свою очередь водитель СтасаМихайлова опроверг информацию о том, что на машину наложены ограничения. Прокомментировалскандальную новость и сам музыкант. "Видимо, предновогодняя суета сводит всех сума… Но дезинформация – это перебор, друзья! Все мы люди, все мы иногданарушаем прописанные правила… Но, спешу сообщить, что я – законопослушныйгражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы и,совершенно точно, никто, ни за что меня не разыскивает!" (орфография и пунктуацияавтора сохранены – прим. ред.), – заверил певец в "Инстаграм".Однакосогласно данным на официальном сайте федеральной службы судебных приставов, СтасМихайлов все же не погасил долг. На исполнителя составлено шесть актов обадминистративных правонарушениях. Согласно им, артист в сумме должен судебнымприставам 11500 рублей, сообщает "Московский комсомолец".24 Дек 2019 в 9:49 PSTМатериал дополняется