По имеющейся информации, Стас Михайлов не оплатил штрафы за нарушение
скоростного режима. Певец же утверждает, что долгов не имеет.
По имеющейся информации, Стас Михайлов не оплатил штрафы за нарушение
скоростного режима. Певец же утверждает, что долгов не имеет.
По сообщениям ряда СМИ,
исполнитель долго не оплачивал штрафы, поэтому федеральным приставам пришлось
наложить запрет на регистрационные действия с его машиной
"Роллс Ройсом".
В свою очередь водитель Стаса
Михайлова опроверг информацию о том, что на машину наложены ограничения. Прокомментировал
скандальную новость и сам музыкант. "Видимо, предновогодняя суета сводит всех с
ума… Но дезинформация – это перебор, друзья! Все мы люди, все мы иногда
нарушаем прописанные правила… Но, спешу сообщить, что я – законопослушный
гражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы и,
совершенно точно, никто, ни за что меня не разыскивает!" (орфография и пунктуация
автора сохранены – прим. ред.), – заверил певец в "Инстаграм".
Однако
согласно данным на официальном сайте федеральной службы судебных приставов, Стас
Михайлов все же не погасил долг. На исполнителя составлено шесть актов об
административных правонарушениях. Согласно им, артист в сумме должен судебным
приставам 11500 рублей, сообщает "Московский комсомолец".
24 Дек 2019 в 9:49 PST
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