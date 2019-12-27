В столичном аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился на грунт при подготовке к полету в Самару. Вынужденные покинуть борт пассажиры Аэрофлота сняли застрявший лайнер на видео.

В столичном аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился на грунт при подготовке к полету в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Вынужденные покинуть борт пассажиры "Аэрофлота" сняли застрявший лайнер на видео.Инцидент произошел ранним утром 27 декабря, когда самолет находился в пределах перрона. На его борту находились 74 человека, никто из них не пострадал.Судя по кадрам, пассажиры самостоятельно покинули борт по трапу, после чего их доставили в здание аэровокзала. В Самару они вылетели на другом самолете в 09:05."Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт", — уточнили в воздушной гавани.Что стало причиной инцидента, предстоит установить специалистам. Но, судя по записи, утром в аэропорту был сильный гололед.