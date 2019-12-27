В матче 19-го тура английской премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на поле домашней арены одержал волевую победу над командой Брайтон энд Хоув Альбион – 2:1.

В матче 19-го тура английской премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" на поле домашней арены одержал волевую победу над командой "Брайтон энд Хоув Альбион" – 2:1.У победителей встречи голами отметились Харри Кейн (53-я минута) и Деле Алли (72), а у гостей единственный мяч забил Адам Уэбстер, открывший счет в игре на 37-й минуте."Тоттенхэм" одержал третью победу в последних пяти играх и с 29 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Брайтон" расположился на 13-й строчке, имея в активе 20 очков. В следующем туре чемпионата Англии "шпоры" в субботу, 28 декабря, на выезде сыграют с "Норвичем", а "чайки" в тот же день примут "Борнмут".