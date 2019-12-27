Правительство национального согласия Ливии обратилось с официальным запросом к Анкаре о военной поддержке. Власти Турции еще накануне заявили, что подписали меморандум о сотрудничестве военных двух стран.

Правительство национального согласия Ливии обратилось с официальным запросом к Анкаре о военной поддержке. Власти Турции еще накануне заявили, что подписали меморандум о сотрудничестве военных двух стран.Этим утром президент Турции официально утвердил меморандум, подписанный с Правительством национального согласия Ливии. Документ предусматривает обучение, подготовку военнослужащих и укрепление отношений между военными двух стран.