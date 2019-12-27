Впервые в истории Украине удалось взыскать штраф с иностранной авиакомпании за пролет над Крымом. Казахстанская Euro-Asia Air добровольно согласилась выплатить 136 тысяч гривен (порядка 6,9 тысячи долларов). Это событие специально для Дни.ру прокомментировал вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения Сильная Россия по международным вопросам Александр Ионов.

Впервые в истории Украине удалось взыскать штраф с иностранной авиакомпании за пролет над Крымом. Казахстанская Euro-Asia Air добровольно согласилась выплатить 136 тысяч гривен (порядка 6,9 тысячи долларов). Это событие специально для "Дни.ру" прокомментировал вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.Тот факт, что украинские власти вообще решили спровоцировать международный скандал с участием частной компании из Казахстана, удивления у экспертов не вызывает. Российский полуостров, который Киев продолжает называть своим, является болезненной темой."Поновостям мы знаем, что Украина сидит и ведет подсчет "нарушений" так называемогосвоего воздушного пространства, что, конечно, с точки здравого смысла являетсяне сильно адекватным действием", – в разговоре с "" заметил президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов. Однако даже вероятность выставить себя на посмешище Киев не останавливают."Украинапостоянно пытается всячески спровоцировать скандал на ровном месте", – подчеркнул эксперт."Этоймелкой мышиной возней, а по другому это никак не назовешь, без правового статуса,они пытаются привлечь внимание к вопросу Крыма", – назвал он причину подобного поведения украинской стороны. Александр Ионов выразил сомнение, что из этой затеи украинской стороны что-то получится."Всеуже давно поняли, что это абсолютно проигрышная позиция, и пора оставить бизнесв покое, и если бизнес хочет работать в России, он будет работать в Крыму, воВладивостоке, в Москве – на всей территории Российской Федерации", – подчеркнул он. В противном случае пострадать может безопасность.Украина взыскала первый штраф за полет над КрымомУкраина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщили в пресс-центре командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на государственную авиационную службу. «Нарушителем» стала казахская авиакомпания «Euro-Asia Air».— ГлавТвит (@GlavTW)Ведь за воздушными транспортными потоками над Крымом отвечают именно российские наземные службы. А это значит, что иностранные компании, которые прокладывают свои маршруты над полуостровом, должны сообщать о своем намерении именно России, а не Украине."Должноеразрешение нужно получать у российской стороны, согласовывать это с нашимиоператорами, которые ведут самолет и отвечают за безопасность полетов, и никакне согласовывать эту историю с украинской стороной, если это не касаетсятерритории Украины", – дал совет иностранных авиакомпаниям Александр Ионов.