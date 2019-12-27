Об этом сообщил руководитель фирмы Андрей Федянин

Компания ООО «Биотехнологии», ставшая региональным «мусорным» оператором по зоне №2, в которую входит город Владимир, готова с 1 января обеспечить бесперебойный вывоз отходов из областного центра. Об этом 26 декабря на собрании в мэрии сообщил руководитель фирмы Андрей Федянин.Напомним, с 1 января 2020 года во Владимирской области вступает в силу «мусорная реформа», по которой на смену мусоровывозящим компаниям придут региональные операторы в задачи которых входит эксклюзивно отвечать за сбор и вывоз из города отходов.По словам Андрея Федянина, ООО «Биотехнологии» уже набрались опыта работы в качестве регионального оператора, оказывая такие услуги в Подмосковье. Для города Владимира уже был разработан комплекс мер, чтобы можно было приступить к работе через несколько дней. Помимо нужного количество транспорта, вчера в город начали поставлять новые мусорные контейнеры, которыми будут оборудованы все площадки во дворах жилых домов.«Признав, что его компания и потенциальные клиенты находятся в жестком цейтноте, руководитель ООО «Биотехнологии» заверил, что мусор будет вывозиться даже в том случае, если договор еще не подписан. При этом все «бумажные дела» планируется завершить ближе к февралю», - сообщает пресс-служба мэрии.Компания готова работать максимально открыто практически в круглосуточном режиме. Любые вопросы, связанные с вывозом мусора, можно адресовать на сайт компании или по телефону диспетчерской: 77-30-05.