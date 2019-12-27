Мария Захарова опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с корпоратива в Министерстве иностранных дел России. На записи видно, как лихо отплясывает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства

Мария Захарова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео с корпоратива в Министерстве иностранных дел России. На записи видно, как лихо отплясывает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства"Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают "корпоратив" Департамента информации и печати МИД России", – описала происходящее на видео Мария Захарова. Музыкальным сопровождением номера занялся российский рок-н-ролл исполнитель Денис Мажухов.Пользователи Сети согласились с высказанным официальным представителем МИД мнением о том, что отдыхать надо с тем же огоньком, что и работать. "В стране Благодать! Можно и потанцевать!", "молодец Мария. Единственное министерство, за которое не стыдно! Здоровый климат в коллективе, плодоностный результат в работе!", "Мария, вы супер!! и в танце и в работе!! горжусь вами!!", не стали скрывать своей восхищения комментаторы."Ударно работаем – ударно отдыхаем!", – подчеркнула Мария Захарова.Отметим, это не первый танец Марии Захаровой, который попал на видео и вызвал бурное обсуждение в Сети. Так, глубоко в душу россиянам и не только запало исполнение официальным представителем Министерства иностранных дел России танцевальных па под "Калинку". Произошло это в 2016 году на саммите АСЕАН в Сочи, однако память об этом событии жива до сих пор.Не случайно поисковый запрос "Мария Захарова танцует" является одним из самых популярных, касающихся российского дипломатического ведомства. А в августе 2019 года глава Департамента информации и печати МИД России станцевала лезгинку на форуме "Машук".