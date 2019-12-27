От шести до семи лет колонии получили трое экс-полицейских, которых 23-летняя коллега обвинила в изнасиловании на рабочем месте. Такое решение принял Кировский райсуд Уфы. Судебный процесс шел за закрытыми дверями: обсуждать детали ситуации из-за пикантности произошедшего в присутствии посторонних посчитали неуместным.

От шести до семи лет колонии получили трое экс-полицейских, которых 23-летняя коллега обвинила в изнасиловании на рабочем месте. Такое решение принял Кировский райсуд Уфы. Судебный процесс шел за закрытыми дверями: обсуждать детали ситуации из-за пикантности произошедшего в присутствии посторонних посчитали неуместным.Прокуратура настаивала на девяти годах для двух обвиняемых, для третьего просила восемь лет. Но вердикт суда был мягче: шесть лет колонии получил Павел Яромчук и по семь — Эдуард Матвеев и Салават Галиев, сообщает сайт управления Следственного комитета России по Башкирии. Приговор пока не вступил в силу. Он может быть обжалован в течение десяти дней. Бывших офицеров полиции сначала поместили в СИЗО, позже они были отпущены под домашний арест. Все четверо участников уголовного дела были уволены из полиции – и пострадавшая, и обвиняемые.В Башкортостане трое бывших полицейских признаны виновными в изнасиловании своей коллеги https://t.co/CPAxwnxfyX— Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 декабря 2019 г.Экс-начальник отдела МВД России по Уфимскому району, бывший начальник отдела МВД России по Кармаскалинскому району и бывший начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району были признаны виновными по двум обвинениям сразу – по пункту "а" части 2 статьи 131 ("Изнасилование, совершенное группой лиц") и пункту "а" части 2 статьи 132 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц").В момент совершения преступления 29 октября 2018 года полицейские выпивали вместе с дознавательницей. Судебный процесс длился полгода. При этом трое обвиняемых виновными себя не признали. Доказательства совершенного насилия над девушкой было установлено и подтверждено обысками и сложными экспертизами.Суд обязал взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда — 3 миллиона рублей.