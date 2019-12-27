В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении школьника, который напал с молотком на учителя. 15-летнего юношу подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении школьника, который напал с молотком на учителя. 15-летнего юношу подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта.Инцидент произошел утром 25 декабря. Подросток подкараулил учителя русского языка и литературы по пути в школу и ударил педагога молотком по голове. Женщина смогла отбиться от нападавшего – это и спасло ее. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.По версии следствия, подросток совершил преступление из личной неприязни. Журналисты пообщались с коллегами пострадавшей и выяснили, что конфликт у девятиклассника и учителя произошел из-за невыученного стихотворения. Как передает портал 66.ru, школьнику задали выучить монолог Чацкого из комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова.Исполняющая обязанности директора школы, где произошел инцидент, Наталья Порубенко, рассказала E1.Ru, что у подозреваемого школьника была плохая успеваемость. Хотя сам подросток, по ее словам, к конфликтам не склонен."Ученик по характеру неконфликтный, спокойный. Воспитывается в порядочной, благополучной семье. На различных видах учета он никогда не состоял", – отметила она.В школе пообещали разобраться в произошедшем. То же самое пообещал сделать и уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.