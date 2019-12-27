В отношении матери и сестры бывшего сенатора Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела. Но, по словам адвоката, они уже уехали из России из-за угроз.

В отношении матери и сестры бывшего сенатора Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела.На заседании суда сам Арашуков сказал, что дело против него было незаконно инициировано рядом высокопоставленных лиц из КЧР и Следственного комитета. "Теперь я только узнал о возбуждении уголовных дел в отношении моей матери и сестры", — сказал бывший сенатор. При этом он не стал говорить, по каким именно статьям были возбуждены дела.Между тем адвокат Владимир Постанюк сообщил ТАСС, что сестры и мать Арашукова уже уехали из России, но из-за уголовных дел, а из-за угроз, которые им высказывают представители следствия. Уехала в том числе и сестра экс-сенатора Камилла Агоева, у которой пятеро детей. По словам адвоката, дело в отношении них возбуждено по статье "Растрата".Ранее были возбуждены сразу три уголовных против Рауля Арашукова – отца бывшего сенатора. Он обвиняется в создании организованной преступной группы и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".