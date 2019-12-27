Наступающий год будет непростым для Петра Порошенко. Судьба уготовила экс-президенту серьезные испытания. 2020-й год станет для политика одним из самых сложных, прогнозируют астрологи.
Наступающий год будет непростым для Петра Порошенко. Судьба уготовила экс-президенту серьезные испытания. 2020-й год станет для политика одним из самых сложных, прогнозируют астрологи.
Для Петра Порошенко наступает время перемен. В начале года у
политика будет достаточно поводов для стресса, но к весне ситуация
нормализуется, и он будет чувствовать себя уверенно на украинском политическом
поле. Об этом со ссылкой на прогнозы астрологов сообщает портал Politeka.net.
Однако в апреле звезды предсказывают Порошенко серьезные
ошибки и поражения. "В то же время речь не идет о "посадках"
экс-президента", – отмечают журналисты.
В целом наступающий год белой крысы станет для Порошенко
одним из самых сложных. "Перспективы уголовной ответственности будут еще
неоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – начале
лета", – полагают астрологи.
Имя бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады,
фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля.
Впрочем, вызовы на допрос в Государственное бюро расследований он все равно
игнорирует.
Ранее парламент отменил депутатскую неприкосновенность. Решение
вступит в силу с января 2020 года. Правоохранители смогут доставить
на допрос принудительно. А пока оперативникам приходится обвивать пороги офиса
партии экс-президента "Европейская солидарность".
Наведались правоохранители и в принадлежащий
спортивный клуб "Пятый элемент". В мужских и женских раздевалках их
ждала неожиданная находка – работающие камеры видеонаблюдения.