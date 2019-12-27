Наступающий год будет непростым для Петра Порошенко. Судьба уготовила экс-президенту серьезные испытания. 2020-й год станет для политика одним из самых сложных, прогнозируют астрологи.

Наступающий год будет непростым для Петра Порошенко. Судьба уготовила экс-президенту серьезные испытания. 2020-й год станет для политика одним из самых сложных, прогнозируют астрологи.Для Петра Порошенко наступает время перемен. В начале года уполитика будет достаточно поводов для стресса, но к весне ситуациянормализуется, и он будет чувствовать себя уверенно на украинском политическомполе. Об этом со ссылкой на прогнозы астрологов сообщает портал Politeka.net.Однако в апреле звезды предсказывают Порошенко серьезныеошибки и поражения. "В то же время речь не идет о "посадках"экс-президента", – отмечают журналисты.В целом наступающий год белой крысы станет для Порошенкоодним из самых сложных. "Перспективы уголовной ответственности будут ещенеоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – началелета", – полагают астрологи.Имя бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады,фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля.Впрочем, вызовы на допрос в Государственное бюро расследований он все равноигнорирует.Ранее парламент отменил депутатскую неприкосновенность. Решениевступит в силу с января 2020 года. Правоохранители смогут доставитьна допрос принудительно. А пока оперативникам приходится обвивать пороги офисапартии экс-президента "Европейская солидарность".Наведались правоохранители и в принадлежащийспортивный клуб "Пятый элемент". В мужских и женских раздевалках ихждала неожиданная находка – работающие камеры видеонаблюдения.