Прощание с народной артисткой СССР, руководителем театра Современник Галиной Волчек состоится 29 декабря. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал народный артист России Сергей Гармаш со сцены Современника.

Прощание с народной артисткой СССР, руководителем театра "Современник" Галиной Волчек состоится 29 декабря. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал народный артист России Сергей Гармаш со сцены "Современника".В четверг вечером, 26 декабря, на сцене "Современника" отыграли очередной спектакль, во время которого и не стало его "мамы". После окончания постановки на сцену опустился черный занавес. Перед публикой выступил Сергей Гармаш и сообщил о печальной новости: "Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек, наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце, сердце этого дома, коллектива".На сцене "Современника" Волчек поставила более тридцати спектаклей. Первая постановка "Двое на качелях" получила большой успех. Галина Борисовна была предана профессии и театру. Слова поддержки и сожаления родным и близким Волчек передал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает "Россия 24".Волчек скончалась в 86 лет. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы 23 декабря с двусторонним воспалением легких. К сожалению, болезнь прогрессировала быстро, спасти Галину Борисовну не удалось.