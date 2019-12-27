В 2020 году доходы областной казны должны составить 65 млрд 622 млн 706,1 тысяч рублей

26 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, принятый Заксобранием, сообщает пресс-служба Белого дома.В 2020 году доходы областной казны должны составить 65 млрд 622 млн 706,1 тысяч рублей. 62 млрд 931 млн 19 тыс. рублей – в 2021 году и 65 млрд 40 млн 544,3 тыс. рублей в 2022 году.В ближайшие три года в регионе планируется строительство 6 школ, 5 детских садов, 7 больниц и поликлиник, более 30 ФАПов и амбулаторий, а также различных учреждений культуры и спорта.Льготы, получаемые отдельными категориями граждан, увеличатся. Добавятся новые меры поддержки, такие как «дети войны», а также по программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер».