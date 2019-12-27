Forbes составил рейтинг пяти российских миллиардеров, для которых уходящий год стал самым прибыльным. Согласно этому списку, наибольшую сумму добавил к своему состоянию Владимир Потанин. Владелец Норникеля стал за год богаче на 7,8 миллиарда долларов.

Forbes составил рейтинг пяти российских миллиардеров, для которых уходящий год стал самым прибыльным.Согласно этому списку, наибольшую сумму добавил к своему состоянию Владимир Потанин. Владелец "Норникеля" стал за год богаче на 7,8 миллиарда долларов, а в целом его состояние оценивается в 23,8 миллиарда долларов.Однако в рейтинге Forbes Real Time Russia он пока еще остается на 2 месте — его опережает находящийся на первой строке этого рейтинга владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (его состояние оценивается в 27 миллиардов долларов). Прирост в 2019-м у него был, однако, меньше, чем у Потанина примерно на 1,9 миллиарда, а именно: 5,9 миллиарда долларов.На третьей строке этого рейтинге Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ). К своему состоянию в уходящем году он добавил 5,3 миллиарда долларов, а в целом его состояние оценивается в 23,8 миллиарда долларов.Четвертый в списке — Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур" и другие компании). Прирост его состояния составил за 2019-й 4,1 миллиарда долларов, а общее состояние оценивается в 22,7 миллиарда.На пятой строке – владелец "Северстали" Алексей Мордашов с приростом состояния за год на 3,8 миллиарда и общим состоянием в 20,2 миллиарда долларов США.