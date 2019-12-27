В Боровичской центральной районной больнице назначена внутренняя проверка после того, как у 54-летнего мужчины диагностировали беременность. Именно с таким эпикризом выписали пациента.

В Боровичской центральной районной больнице назначена внутренняя проверка после того, как у 54-летнего мужчины диагностировали беременность. Именно с таким эпикризом выписали пациента.Все началось с того, что мужчина в конце 2018 года поступил в Боровичскую ЦРБ с переломом руки. Во время операции пациенту почему-то нанесли три сильных ожога, о чем его не предупредили и наложили гипс. Врачебная ошибка обнаружилась, когда у мужчины загноились раны, сообщает информационное агентство "Великий Новгород". Снимать металлоконструкцию он поехал в областной центр — Новгород. При взгляде на эпикриз медики, мягко говоря, удивились — коллеги рекомендовали удаление конструкции только после родоразрешения, поскольку у мужчины обнаружили беременность на 27 неделе.Фотографии эпикриза выложила в одну из групп социальной сети "ВКонтакте" жительница Боровичей. Пользователи не оставили без внимания данный пост. Кроме того, некоторые поделились своим печальным опытом пребывания в данной больнице. По словам одной из комментаторов, ее родственника вовсе выписали из хирургического отделения с состоянием "клиническая смерть".В пресс-службе министерства здравоохранения Новгородской области сообщили, что главный врач назначил внутреннюю проверку в Боровичской центральной районной больнице после случившегося. В ведомстве отметили, что ранее в минздрав региона обращений по поводу ошибок в выписках не поступало, сообщает РИА Новости.