В центре Москвы, у Центрального детского магазина, потерял сознание аниматор в костюме Деда Мороза. 62-летнему мужчине вызвали скорую, причина недомогания пока неизвестна.

В центре Москвы, у Центрального детского магазина, потерял сознание аниматор в костюме Деда Мороза.62-летнему мужчине вызвали скорую, причина недомогания пока неизвестна, сообщает телеканал РЕН.Несколько дней назад сообщалось, что в Британии от усталости умер 42-летний курьер, доставлявший посылки к Рождеству.В прошлом году 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза умер в одном из детских садов города Кемерово прямо на глазах детей, во время утренника.