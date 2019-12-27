Он предлагал 20 тысяч

Во Владимирской области суд признал 30-летнего гражданина ближнего зарубежья виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ФМС, сообщает региональный СледКом.11 ноября в Гороховецком районе полицейский задержал мужчину, который не смог предъявить документы, разрешающие находиться на территории России. Задержанного доставили в миграционный пункт ОМВД, где он попытался дать сотрудникам взятку, чтобы дело не доходило до суда. Подписав административный протокол, мужчина вышел из кабинета, а через некоторое время вернулся и положил на стол 20 тысяч рублей. Сотрудник не принял деньги, а обвиняемого сразу же задержали.В суде он полностью признал свою вину. Мужчине назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.