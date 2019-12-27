Галина Борисовна Волчек прожила долгую и интересную жизнь. Сегодня близкие решают, как легендарного худрука Современника проводить в последний путь.

Галина Борисовна Волчек прожила долгую и интересную жизнь. Сегодня близкие решают, как легендарного худрука "Современника" проводить в последний путь.Галина Беровна (Борисовной она стала уже во взрослом возрасте, будучи звездой) Волчек никогда не скрывала своих иудейских корней. Ее мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. А отец – режиссер и оператора Бер Израилевич Волчек, подаривший нам фильмы "Пышка", "Ленин в Октябре" и "Мечта"."Ни еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – вздыхала . – Воспитывала меня, русская няня, я слышала от нее слова: троица, красная горка и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто никогда не делал. Я ни разу не заходила в синагогу, не знала той культуры, которую представлял Михоэлс – его убили, когда мне было 15 лет. Но я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения, поскольку у меня даже и в мыслях такого не было, какая бы на улице ни стояла в этом смысле погода".Именно поэтому близкие певицы говорят, что было бы правильно пригласить на панихиду в "Современник" раввина, чтобы он прочел над гробом легендарной актрисы и режиссера традиционную поминальную молитву "Кадиш". На похоронах Иосифа Кобзона, кстати, "Кадиш" читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы.26 Дек 2019 в 9:09 PSTГлавный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт тогда напоминал: "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом". Вероятно, и теперь семье будет дана рекомендация не открывать гроб с во время церемонии прощания в "Современнике" 29 декабря.