Самолёт авиакомпании Бек-Эйр, который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы. На борту было сто человек, в том числе - 95 пассажиров. По предварительным данным, лайнер мог рухнуть недалеко от места посадки.

Самолёт авиакомпании "Бек-Эйр", который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы. На борту было сто человек, в том числе — 95 пассажиров. По предварительным данным, лайнер мог рухнуть недалеко от места посадки. Телеканал "Россия 24" сообщает, что есть выжившие.