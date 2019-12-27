В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. Чиновник находится в больнице.

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. Чиновник находится в больнице.По предварительным данным, когда 43-летний Фролов около 8 часов утра в четверг открыл дверь своей Kia Sorento на улице Ильинского, сработало взрывное устройство, предположительно, закрепленное под капотом.Пострадавшего доставили в больницу, по данным "33Live.RuВоронеж", он получил травму ноги, но его жизни ничто не угрожает.На месте работают взрывотехники, выйти на след подозреваемых пока не удалось.Фролов занимает должность главы Рамонского муниципального района Воронежской области с февраля 2018 года.