На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более 3 тысяч упаковок никотиносодержащей смеси...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проведены профилактические мероприятия по пресечению незаконного оборота снюсов.На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более 3 тысяч упаковок никотиносодержащей смеси.По данному факту Роспотребнадзором по ВАО г. Москвы возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».В настоящее время рассматривается вопрос о проведении экспертизы арестованной табачной продукции.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26