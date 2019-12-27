Кондуктор автобуса №13 выгнал на мороз 10-летнюю девочку — ученицу четвёртого класса. Случай произошёл в автобусе, который следует по маршруту от Ключ-Камышенского плато до жилмассива Родники.

Кондуктор автобуса №13 выгнал на мороз 10-летнюю девочку — ученицу четвёртого класса. Об это сообщила мама школьницы Анна Казаранова в группе "Выборная ONLINE" социальной сети "ВКонтакте". Случай произошёл в автобусе, который следует по маршруту от Ключ-Камышенского плато до жилмассива Родники, передает ГТРК "Новосибирск".25 декабря в 17:30 плачущая девочка оказалась одна на остановке "ТЭЦ-5". По словам родителей, дочь высадили из-за того, что у неё не было с собой справки школьника. При этом карта школьника, по которой дети оплачивают проезд, у девочки была, и она её предъявила. Но кондуктор отказался принять оплату без доказательства в виде справки из учебного заведения. И грубо заставил выйти испуганную плачущую пассажирку не на своей остановке."По правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре в темное время суток. Выгоняли бы хотя бы там, где есть люди" — негодует мама девочки.Водитель следующего автобуса увидел ребёнка в слезах. Экипаж маршрута довёз школьницу до нужной остановки, не взяв с неё денег. Анна Казаранова уже написала заявление в мэрию Новосибирска с требованием найти кондуктора и наказать его.В Новосибирске регулярно случаются подобные инциденты. В октябре кондуктор высадила новосибирского школьника из-за того, что мальчик забыл карту. За школьника никто не заступился. В марте 2019 года кондуктор 95 автобуса не узнала девочку из многодетной семьи на фотографии в проездном и высадила из автобуса.Представители департамента транспорта мэрии Новосибирска обращались к перевозчикам с просьбой не высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Но закона, запрещающего высаживать пассажиров, нет.