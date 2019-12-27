27.12.2019

2019-12-27 11:15:03

В ожидании Владимира Путина

Многодетная мама из Лакинска Галина Путина ждёт пятого малыша. Мальчик должен появиться на свет в Новый год. Назвать сына Галина решила Владимиром. Накануне самого чудесного праздника в гостях у многодетной семьи побывала съёмочная группа "Вестей". А в роли добрых волшебников выступили Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка в регионе и Елена Гаранина, помощник руководителя благотворительного фонда "Близкие люди". Они привезли детям подарки. А вот о чём мечтает мама Владимира Путина? Расскажем сегодня в эфире "Вестей", на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях.