В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку Волхов. Торжественная церемония прошла на Адмиралтейских верфях.

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов". Торжественная церемония прошла на "Адмиралтейских верфях", сообщает агентство ТАСС.Субмарина предназначена для Тихоокеанского флота. Всего ТОФ заказал шесть аналогичных "Волхову" подлодок. Первая, "Петропавловск-Камчатский", уже передана военным."Волхов" относится к подлодкам проекта 636.3, также известным под названием "Варшавянка". Это одни из самых малозаметных субмарин в мире. Звук работы их двигателей практически не отличим от фонового шума океана.Длина проекта 636 – почти 74 метра, предельная глубина погружения – 300 метров, максимальная скорость под водой – 20 узлов, то есть примерно 37 километров в час, экипаж – 52 человека. Вооружение подлодок – торпеды и крылатые ракеты "Калибр".