В столичном аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Самолет Sukhoi Superjet 100 перед взлетом выкатился за пределы рулежной дорожки и попал на грунт. По данным , пассажиров высаживали через заднюю ..

В столичном аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Самолет Sukhoi Superjet100 перед взлетом выкатился за пределы рулежной дорожки и попал на грунт.По данным "", пассажиров высаживали через заднюю дверь. В результате инцидента пострадавших нет. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что происшествие не отразилось на работе аэропорта.