В столичном аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Самолет Sukhoi Superjet
100 перед взлетом выкатился за пределы рулежной дорожки и попал на грунт.
По данным , пассажиров высаживали через заднюю ..
В столичном аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Самолет Sukhoi Superjet
100 перед взлетом выкатился за пределы рулежной дорожки и попал на грунт.
По данным "", пассажиров высаживали через заднюю дверь. В результате инцидента пострадавших нет. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что происшествие не отразилось на работе аэропорта.