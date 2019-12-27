Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод вокруг праздничной елки и пели новогодние песни...

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» в Доме культуры «Дружба» для детей сотрудников полиции Новой Москвы состоялось новогоднее представление.Мероприятие началось в фойе Дома культуры, где царила атмосфера зимнего праздника. Детишек вместе с родителями встречала нарядная елка и новогодние инсталлированные площадки с главными героями Нового года – Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиком.По традиции для гостей состоялось праздничное новогоднее представление. Артисты подготовили интересный красочный спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему веленью». Сказочные герои со сцены рассказали о самом главном: счастье, любви, добром отношении друг к другу, исполнении желаний и веры в новогодние чудеса. Все зрители получили огромное удовольствие от просмотра, артистов провожали бурными аплодисментами.Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод вокруг праздничной елки и пели новогодние песни. В конце мероприятия юных гостей ждали сладкие подарки от «Полицейского Деда Мороза».Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79