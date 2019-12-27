Три лавины одна за другой сошли на горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц в Австрии. Горнолыжный комплекс в южной австрийской земле Каринтия закрыт. Поиск пострадавших вели два вертолета. Россияне не пострадали, заверил пресс-секретарь посольства России в Вене Лев Терехов.

Три лавины одна за другой сошли на горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц в Австрии. Горнолыжный комплекс в южной австрийской земле Каринтия закрыт. Поиск пострадавших вели два вертолета. Россияне не пострадали, заверил пресс-секретарь посольства России в Вене Лев Терехов.Все пострадавшие найдены, сообщает ТАСС. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.Четвертый по пятибалльной шкале уровень лавинной опасности был объявлен на западе Австрии 24 декабря 2019 года. Угроза схода снежных масс нависла над большинством популярных тирольских курортов. Здесь запрещено катание на лыжах и сноубордах, поскольку любое передвижение по снегу на склонах может привести к образованию лавины.На горнолыжном курорте Андерматт в последние три дня выпало очень много снега. Здесь также сошла лавина. Лыжники и сноубордисты пытали выйти из-под удара снежной массы, но не у всех это удалось. Из-под снега на поверхность удалось поднять двух пострадавших. Они направлены в больницу. В спасательной операции участвуют кинологи с собаками, для поиска и экстренной госпитализации людей задействованы вертолеты.