В январе открывается прием заявок на соискание Строгановской премии. Об этом сообщает ГТРК Пермь со ссылкой на организаторов проекта - региональную общественную организацию Пермское Землячество. Дата начала приема - 1 января 2020 года.

В январе открывается прием заявок на соискание Строгановской премии. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" со ссылкой на организаторов проекта — региональную общественную организацию "Пермское Землячество". Дата начала приема — 1 января 2020 года.Как известно, Строгановская премия вручается нашим современникам, отличившимся доблестными поступками на благо своего региона — Прикамья. Отбирать соискателей будет независимая экспертная комиссия. На этот раз номинаций будет шесть. Награду присудят тем, кто добился высоких достижений в разных областях: культуры и искусства, науке и технике, общественной деятельности, управлении и экономике, спорте. Есть и особо почетная номинация — за честь и достоинство. Среди награжденных в разные годы были композитор Евгений Крылатов, космонавт Алексей Леонов, Герой Советского Союза Василий Астафьев.Каждый желающий — будь то один человек или целая группа — может предложить своего кандидата. Для этого нужно заполнить анкету на сайте с информацией о выдвигаемом претенденте. Об этом рассказала исполнительный директор "Пермского землячества" Светлана Левченко. Прием заявок продлится до конца марта. Денежный эквивалент премии — пятьсот тысяч рублей.По информации "Землячества", общество планирует сделать в новом году подарок городу: установить памятники герою Великой Отечественной, генералу Василию Кузнецову, а также семье Строгановых.