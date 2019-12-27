Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов. По мнению специалиста, россиянам необходимо улучшать дисциплину. Однако несколько удалений он признал сомнительными.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов. По мнению специалиста, россиянам необходимо улучшать дисциплину. Однако несколько удалений он признал сомнительными."Это первый матч. Необязательные голы получили. Был сумбур. Необходимо улучшать дисциплину. Хотя были сомнительные удаления. Моментами все было неплохо. Будем готовиться к Канаде в обычном режиме", – цитирует Брагина "Спорт-экспресс".Напомним, что сборная России уступила команде Чехии со счетом 3:4. Следующую встречу россияне проведут против канадцев. Она состоится 28 декабря.